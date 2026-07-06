Il 20 e 21 luglio partiranno i pagamenti dell'assegno unico. Chi non ha presentato la nuova DSU entro il 30 giugno rischia di perdere fino a 1.000 euro di arretrati. Non ci saranno più pagamenti retroattivi per chi ha presentato la domanda in ritardo. Chi non riceverà l'importo minimo dovuto potrebbe non ricevere più alcuna somma. La mancata presentazione della DSU comporta la perdita di eventuali arretrati e riduzioni dell'importo mensile.

Il 20 e 21 luglio scattano i pagamenti dell'assegno unico. Con una "sorpresa" amara per chi non abbia provveduto a presentare la nuova Dsu entro il 30 giugno. Assegno unico, addio arretrati da luglio Scaduto questo termine, infatti i beneficiari inadempienti (che da marzo hanno ricevuto l'importo minimo e non quello tarato alla propria condizione economico-patrimoniale effettiva) perderanno da questo mese il diritto al recupero degli arretrati. Per ricevere l’importo corretto in base alla propria situazione economica, era necessario presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu), che tiene conto dell’Isee aggiornato. Chi non lo ha fatto non potrà più ricevere gli arretrati relativi ai mesi da marzo in poi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Assegno unico luglio, chi perderà fino a oltre 1.000 euro: stop arretrati. E come non ricevere più l'importo minimo

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