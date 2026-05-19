Pagamento Assegno Unico a maggio 2026 | date di accredito Inps e arretrati

A maggio 2026, l’accredito dell’assegno unico da parte dell’Inps avverrà tra il 20 e il 21 del mese. Le famiglie che non hanno avuto modifiche rispetto a aprile riceveranno il pagamento nei giorni indicati. Per chi ha avuto variazioni o riceve l’assegno per la prima volta, il pagamento sarà effettuato negli ultimi giorni di maggio. La somma include eventuali arretrati e differenze rispetto alle mensilità precedenti.

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