Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni come si determina il punteggio e non solo Le info utili QUESTION TIME con Pizzo Uil Scuola LIVE Martedì 14 luglio alle 15 | 30

Il termine per presentare le istanze di assegnazione provvisoria e utilizzazione scade il 23 luglio. La procedura permette al personale docente di chiedere spostamenti temporanei o incarichi diversi dalla titolarità. Le richieste sono valutate anche in base a un punteggio che tiene conto di vari criteri. Martedì 14 luglio alle 15:30 si svolgerà un question time con un rappresentante sindacale, trasmesso in diretta.

Scade il 23 luglio il termine per la presentazione delle richieste di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il personale docente. Un'opportunità importante per chi desidera avvicinarsi temporaneamente alla propria sede di preferenza o ottenere un incarico diverso da quello di titolarità, in vista del prossimo anno scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, come si determina il punteggio e non solo. Le info utili

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