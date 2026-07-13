Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni come si determina il punteggio e non solo Le info utili QUESTION TIME con Pizzo Uil Scuola LIVE Martedì 14 luglio alle 15 | 30

Da orizzontescuola.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il termine per presentare le istanze di assegnazione provvisoria e utilizzazione scade il 23 luglio. La procedura permette al personale docente di chiedere spostamenti temporanei o incarichi diversi dalla titolarità. Le richieste sono valutate anche in base a un punteggio che tiene conto di vari criteri. Martedì 14 luglio alle 15:30 si svolgerà un question time con un rappresentante sindacale, trasmesso in diretta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Scade il 23 luglio il termine per la presentazione delle richieste di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il personale docente. Un'opportunità importante per chi desidera avvicinarsi temporaneamente alla propria sede di preferenza o ottenere un incarico diverso da quello di titolarità, in vista del prossimo anno scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, come si determina il punteggio e non solo. Le info utili

Video Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, come si determina il punteggio e non solo. Le info utili

Notizie e thread social correlati

Tutorial Elenchi regionali per il ruolo, scelta della regione e non solo. Le info utili. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola) LIVE Lunedì 11 maggio alle 14:30Lunedì 11 maggio alle 14:30 si terrà in diretta un question time con un rappresentante della Uil Scuola.

Temi più discussi: Assegnazioni e utilizzazioni 2026/27: online la nuova piattaforma UIL Scuola; Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2026/2027: date (da confermare); Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026/27, ecco chi può presentare domanda – SCHEDA UIL SCUOLA; VIDEO TUTORIAL | Assegnazioni provvisorie docenti 2026, come fare la domanda passo dopo passo. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola).

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2026/27: sono sui posti al 30 giugno, l’organico di fattoI docenti interessati sono al momento impegnati con la presentazione delle domanda di assegnazione e utilizzazione per l'a.s. 25/26. Posti utilizzabili per le operazioni. orizzontescuola.it

uil scuola assegnazioni provvisorie e utilizzazioniCCNI Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie 2025-2028: sottoscrizione definitiva il 10 luglioDomande a.s. 2026/2027 per docenti ed educatori si comincia il pomeriggio del 10 luglio; per il personale ATA dal 23 luglio 2026. Confermate le deroghe previste dal nuovo quadro normativo, compresa qu ... flcgil.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web