Asia Valente aggredita a Milano nel silenzio dei passanti

Notizia in breve

Un’ influencer è stata aggredita in via Venini a Milano, mentre chiedeva aiuto senza ricevere alcun intervento dai passanti. La scena si è svolta nel silenzio generale, con le persone presenti che non sono intervenute. L’episodio ha evidenziato la mancanza di reazioni nel pubblico e ha suscitato riflessioni sul trauma psicologico subito dalla vittima e sulla perdita di libertà di muoversi in modo sicuro negli spazi pubblici.