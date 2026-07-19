Asia Valente aggredita a Milano nel silenzio dei passanti
Un’ influencer è stata aggredita in via Venini a Milano, mentre chiedeva aiuto senza ricevere alcun intervento dai passanti. La scena si è svolta nel silenzio generale, con le persone presenti che non sono intervenute. L’episodio ha evidenziato la mancanza di reazioni nel pubblico e ha suscitato riflessioni sul trauma psicologico subito dalla vittima e sulla perdita di libertà di muoversi in modo sicuro negli spazi pubblici.
. La nota influencer presa di mira in via Venini tra le grida d’aiuto e l’apatia della folla: una dolorosa riflessione sul trauma psicologico della vittima e sulla perdita della libertà quotidiana nello spazio pubblico. Milano, pieno giorno, via Venini, a pochi passi dalla Stazione Centrale. Asia Valente, celebre influencer e personaggio pubblico abituata a dialogare quotidianamente con una community di milioni di persone, sta camminando da sola lungo la strada che percorre ogni giorno per andare al lavoro. All’improvviso, la routine urbana si spezza: un uomo di colore in bicicletta le si avvicina, le mette bruscamente le mani attorno al collo e tenta di strapparle una collanina e il top. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
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In questo video la testimonianza di una ragazza, Asia Valente, una cara amica, vittima di una brutale e vile aggressione a Milano, a due passi dalla stazione Centrale A lei va tutta la solidarietà e la vicinanza mia e di Lombardia Ideale. Purtroppo è solo uno facebook