Mezzo Asìa in fiamme su via del Parco Margherita rischio esplosione scongiurato dai passanti

Nel tardo pomeriggio di sabato 2 maggio, un autocompattatore dell'azienda di raccolta rifiuti è andato in fiamme in via del Parco Margherita, a Napoli. L'incendio si è sviluppato mentre il mezzo si trovava sulla strada, e i passanti hanno tempestivamente segnalato l'incidente alle autorità. La presenza di persone nelle vicinanze ha contribuito a scongiurare un possibile rischio di esplosione. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco sul posto.

Un autocompattatore dell’Asia ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di sabato 2 maggio in via del Parco Margherita, a Napoli. Il rogo ha messo a rischio l’equipaggio a bordo e ha danneggiato il mezzo, ma è stato contenuto prima che potesse estendersi al serbatoio.Secondo quanto riferito dagli.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Tram deragliato a Milano, il video choc: il mezzo che si inclina su un lato, esce dai binari e investe i passantiIl tram della linea 9 è inclinato su un lato, deraglia, invade i binari riservati ai mezzi che arrivano dalla direzione opposta e ad alta velocità... Incendi dolosi nel parco del Serio. Fiamme spente dai vigili del fuocoDue incendi dolosi accesi nel parco del Serio venerdì hanno movimentato i vigili del fuoco, la guardia ecologica, il sindaco di Pianengo e alcuni...