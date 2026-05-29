Basiglio (Milano), 29 maggio 2026 - Milano 3 come Bodega Bay, la piccola cittadina costiera della California del Nord dove Alfred Hitchcock ambientò il celebre film Gli Uccelli? No, ma il ripetersi degli attacchi di corvi e cornacchie ai passanti ha fatto scattare l’allarme. La situazione è monitorata dalla polizia locale ed è intervenuta anche la LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli).In particolare, alcune cornacchie hanno attaccato i passanti per difendere un pullo caduto dal nido. L’intervento. La polizia locale è intervenuta, ha transennato l’area e, d’accordo con la polizia provinciale, ha recuperato il piccolo volatile affidandolo alla LIPU di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corvi e cornacchie attaccano i passanti, allarme a Milano 3: “Come nel film di Hitchcock”

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I corvi si ricordano il viso degli umani antipatici e lo dicono agli amici e alla prole: tutto quello che c’è da sapere sui corvidi in città e sul perché possono ...I corvidi riconoscono le persone antipatiche e lo trasmettono alla prole. Ecco perché attaccano e come convivere con loro. ilfattoquotidiano.it

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