Ascolti tv sabato 18 luglio | Mondiali 2026 Ciao Darwin Kong | Skull Island

Ascolti tv sabato 18 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 18 luglio 2026? Su Rai 1 è andato in ondato in onda il Mondiale di calcio 2026. Su Rai 2 Il killer gioca con il fuoco. Su Rai 3 Ricomicio da tre. Su Rete 4 La promessa. Su Canale 5 Ciao Darwin. Su Italia 1 Kong: Skull Island. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 18 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 18 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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