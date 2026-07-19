Nella serata di ieri, sabato 18 luglio 2026, su Rai1 Notti Mondiali intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin incolla davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Il killer gioca con il fuoco è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Jurassic Park raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Ricomincio da tre raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 La Promessa totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Il presidio – Scena di un crimine conquista.000 spettatori con il %. Su Tv8 RDS Summer Festival sigla.000 spettatori (%). Sul Nove Crimini Italiani cattura l’attenzione di.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 18 Luglio 2026. Il terzo posto dell’Inghilterra ai Mondiali al 40.2%

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Ascolti TV | Sabato 11 Luglio 2026. Notti Mondiali cresce in prima serata (17.8%), poi boom Norvegia-Inghilterra (47.4%)Sabato 11 luglio 2026, Notti Mondiali su Rai1 ha registrato 2,35 milioni di spettatori con il 17,8% di share tra le 21:55 e le 22:42.

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Sabato prossimo #LaRuotadellafortuna in versione #Laruotadeicampioni #CiaoDarwin in seconda serata? #AffariTuoi #Ascoltitv @MasterAb88 @ilGerrino92 @napoliforever89 @pazzipergerry x.com

Ascolti tv ieri (18 luglio): i Mondiali di Calcio trionfano (ancora), Ciao Darwin perde la sfida Auditel. Affari Tuoi volaTorna l'appuntamento con gli ascolti tv del sabato sera. Ieri 18 luglio hanno trionfato (ancora una volta) i Mondiali di calcio con il match Francia - Inghilterra ... libero.it

Ascolti Tv 18 luglio, chi ha vinto tra Francia-Inghilterra e Ciao DarwinLo scontro del sabato sera estivo tra la messa in onda su Rai1 della finale valida per il terzo e quarto posto dei mondiali di calcio e le repliche dello ... fanpage.it