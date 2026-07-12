Sabato 11 luglio 2026, Notti Mondiali su Rai1 ha registrato 2,35 milioni di spettatori con il 17,8% di share tra le 21:55 e le 22:42. La partita Norvegia-Inghilterra ha raggiunto il 47,4% di share, con 7,3 milioni di spettatori. Su Canale 5, la replica di Ciao Darwin ha raccolto circa 1,2 milioni di spettatori.

Nella serata di ieri, sabato 11 luglio 2026, su Rai1 Notti Mondiali intrattiene 2.350.000 spettatori pari al 17.8% dalle 21:55 alle 22:42. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin incolla davanti al video 1.297.000 spettatori con uno share del 12.5% dalle 22:14 alle 1:15. Su Rai2 Champagne – Peppino di Capri è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Godzillla e Kong – Il nuovo impero raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 La Promessa totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Caccia a Ottobre Rosso conquista.000 spettatori con il %. Su Tv8 RDS Summer Festival sigla.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 11 Luglio 2026. Notti Mondiali cresce in prima serata (17.8%), poi boom Norvegia-Inghilterra (47.4%)

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