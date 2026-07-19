ascolti tv ieri sabato 18 luglio chi ha vinto tra notti mondiali ciao darwin e jurassic park

I dati Auditel di sabato 18 luglio 2026 mostrano che Notti Mondiali su Rai1 ha conquistato il primo posto tra gli ascolti serali, superando Ciao Darwin su Canale5 e La promessa su Rete4. La trasmissione dedicata ai Mondiali si è affermata come il programma più visto, battendo le altre proposte di intrattenimento. Nessun dato indica il risultato di Jurassic Park, che potrebbe non essere stato trasmesso in prima serata.

Nuova sfida tra Rai e Mediaset nella giornata di sabato 18 luglio 2026 per quanto riguarda gli ascolti tv. I dati Auditel, in prima serata, premiano la tv di Stato con il successo di Notti Mondiali su Rai1, che chiude davanti a Ciao Darwin (Canale5) e La promessa (Rete4). Nell’access prime time vittoria per La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti che ha la meglio sull’ultima di Affari Tuoi della stagione, mentre in preserale è Reazione a Catena a imporsi su The Wall. In prima serata giù dal podio Il killer gioca con il fuoco (Rai2), Ricomincio da tre (Rai3), Jurassic Park (Italia1), Il presidio – Scena di un crimine (La7), Crimini italiani (Nove) e RDS Summer Festival (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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