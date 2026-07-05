Ascolti tv di sabato 4 luglio 2026 Rai1 vola con i Mondiali
Sabato 4 luglio 2026, Rai1 ha registrato i maggiori ascolti grazie alla trasmissione dei Mondiali 2026. La Ruota della Fortuna ha dominato gli ascolti della giornata, mentre Affari Tuoi si è posizionato subito dietro. Ciao Darwin ha vinto la serata tra i programmi di intrattenimento, e Chi l’ha visto? ha ottenuto buoni risultati. La Rai non ha ancora scelto il nome del successore di un conduttore scomparso. Tra i tennisti, sono stati approfonditi i compagni di vita di alcuni grandi giocatori.
Ascolti TV 27 giugno 2026: La Ruota della Fortuna domina, Affari Tuoi insegue. Ciao Darwin vince la notte Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? La serata di sabato 4 luglio 2026 premia Rai1 con il traino dei Mondiali 2026. Canale5 resta vicina con la replica di Ciao Darwin, mentre La Promessa sorprende su Rete4 Gli ascolti tv di sabato 4 luglio 2026, hanno visto Rai1 protagonista grazie alla programmazione legata ai Mondiali 2026. In prima serata Notti Mondiali ha intrattenuto 1.917.000 spettatori, pari al 14.7% di share, risultando il programma più seguito della fascia. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
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Ascolti tv sabato 4 luglio: Mondiali 2026, Ciao Darwin, La promessaI Mondiali di calcio 2026 trasmessi su Rai 1 sono stati il programma più visto sabato sera, con un’ampia audience.
Temi più discussi: Ascolti tv ieri sabato 27 giugno chi vince tra Mondiali 2026, Ciao Darwin, Affari Tuoi e Ruota della Fortuna; Ascolti tv ieri (27 giugno): Notti Mondiali trionfa, Ciao Darwin (ancora) in calo. Croazia-Ghana al 24.3%; Ascolti tv 27 ieri 27 giugno: vincono Notti Mondiali e Croazia-Ghana (24.3%), Ciao Darwin fermo al 15.4%; Ascolti tv sabato 27 giugno, calcio su Rai1 domina prime time.
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