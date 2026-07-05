ascolti tv di sabato 4 luglio 2026 rai1 vola con i mondiali

Notizia in breve

Sabato 4 luglio 2026, Rai1 ha registrato i maggiori ascolti grazie alla trasmissione dei Mondiali 2026. La Ruota della Fortuna ha dominato gli ascolti della giornata, mentre Affari Tuoi si è posizionato subito dietro. Ciao Darwin ha vinto la serata tra i programmi di intrattenimento, e Chi l’ha visto? ha ottenuto buoni risultati. La Rai non ha ancora scelto il nome del successore di un conduttore scomparso. Tra i tennisti, sono stati approfonditi i compagni di vita di alcuni grandi giocatori.