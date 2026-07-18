Ascolti TV Sabato 18 Luglio 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata di sabato 18 luglio 2026 mostrano le percentuali di share e il numero di spettatori per ogni programma trasmesso. Questa pubblicazione avviene ogni mattina e riguarda le trasmissioni della sera precedente. Non sono stati forniti dettagli sui programmi specifici o sui risultati di ascolto.

Ascolti TV 18 Luglio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di sabato 18 luglio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di ieri sabato 18 luglio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. Torna qui domani mattina per trovare share, spettatori e il vincitore della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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