Ascolti tv del 18 luglio l’ultima puntata di Affari Tuoi e lo scontro con La Ruota della Fortuna

Sabato 18 luglio è andata in onda l’ultima puntata di Affari tuoi, con Stefano De Martino e Martina Miliddi che hanno salutato il pubblico. La puntata ha segnato la conclusione dell’edizione, prima della ripresa prevista per settembre. Nello stesso giorno, si sono scontrate le ultime puntate di La Ruota della Fortuna, trasmesse in parallelo. Non sono stati forniti dati sugli ascolti, né dettagli sui risultati di share tra i due programmi.

Sabato 18 luglio è andata in onda l’ultima puntata di Affari tuoi: per questa edizione sul gioco dei pacchi è calato il sipario, tra la commozione di Stefano De Martino e quella di Martina Miliddi, che hanno salutato il programma prima di tornare con la nuova stagione a settembre. La Ruota della Fortuna invece resterà salda al suo posto per le prossime settimane, godendo inevitabilmente della ritirata del diretto concorrente. Mentre si giocava l’ultimo scontro della fascia dell’access prime time tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, anche la gara degli ascolti della prima serata è stata accesa. Su Rai1 dopo Notti Mondiali, era in... 🔗 Leggi su Dilei.it

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