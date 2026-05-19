Ascolti tv ieri lunedì 18 maggio 2026 dallo scontro tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi alla sfida tra Ulisse e I Cesaroni
Ieri, 18 maggio 2026, le principali reti televisive hanno trasmesso diverse serie e programmi, attirando l’attenzione di un pubblico variegato. Tra i programmi più seguiti ci sono stati lo scontro tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, e la sfida tra Ulisse e I Cesaroni. Sono stati registrati dati di ascolto che mostrano come le preferenze degli spettatori siano state distribuite tra i vari palinsesti, con alcune trasmissioni che hanno ottenuto risultati più elevati rispetto ad altre.
Ecco i dati Auditel della giornata di ieri, 18 maggio 2026 Gli ascolti tv di ieri, lunedì 18 maggio 2026, hanno ancora per protagonisti Stefano De Martino e Gerry Scotti che, nell'Access prime Time, hanno dati vita ad un nuovo scontro tra Affari Tuoi su Rai 1 e La Ruota della Fortuna su Canal. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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