Ieri sera, la partita Svizzera-Colombia sui Mondiali ha ottenuto 5,2 milioni di spettatori con il 28%, superando il film Memories su Canale 5, che ha raccolto 3,1 milioni e il 17%. Su Rai 1, lo show Affari Tuoi ha raggiunto 2,4 milioni di spettatori, mentre su Canale 5, La Ruota della Fortuna si è fermata a 2 milioni. La sfida tra i programmi di prima serata ha visto prevalere gli eventi sportivi.

Gli ascolti tv di ieri, martedì 7 luglio 2026, vedono sfide molto accese tra programmi di punta. In prima serata lo scontro più forte è stato tra i Mondiali su Rai 1, con la partita Svizzera- Colombia, e il film romantico Memories su Canale 5. Nell'Access Prime Time, invece, spazio alla consueta sfida tra Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti. Ecco tutti i dati Auditel. Ascolti tv ieri, Access Prime Time Stefano De Martino ha condotto una nuova puntata di Affari Tuoi prima di dare la linea ai Mondiali. Gerry Scotti e Samira Lui sono stati al timone di una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti TV ieri, martedì 7 luglio 2026, dallo scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna alla sfida tra i Mondiali e Memories

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