Ascolti tv 18 luglio 2026 | Notti Mondiali Francia-Inghilterra Ciao Darwin Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Sabato 18 luglio 2026, la gara di ascolti in prima serata tra Rai 1 e Canale 5 ha visto “Notti Mondiali” sfidare “Ciao Darwin”. I dati Auditel e di Audience relativi ai principali canali del digitale terrestre sono stati pubblicati, ma non sono stati specificati i risultati delle due trasmissioni. La serata ha anche incluso partite di calcio e programmi come “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”.

Ascolti tv sabato 18 luglio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Notti Mondiali ” contro “ Ciao Darwin “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 18 luglio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Notti Mondiali vs Ciao Darwin Auditel ieri sera, 18 luglio 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Notti Mondiali” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto? Rai 1: Notti Mondiali, il programma condotto da Alessandro Antinelli e dedicato ai Mondiali di Calcio 2026 ha incuriosito 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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