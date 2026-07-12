Ascolti tv 11 luglio 2026 | Notti Mondiali Ciao Darwin Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Sabato 11 luglio 2026, si è verificata una sfida tra le trasmissioni in prima serata su Rai 1 e Canale 5. Da un lato, la diretta delle partite dei Mondiali, dall’altro, il programma di intrattenimento “Ciao Darwin”. I dati Auditel mostrano quale tra i due ha raccolto il maggior numero di spettatori, confrontando anche le performance degli altri canali principali del digitale terrestre.

Ascolti tv sabato 11 luglio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Notti Mondiali ” contro “ Ciao Darwin “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 11 luglio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Notti Mondiali vs Ciao Darwin Auditel ieri sera, 11 luglio 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Notti Mondiali” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto? Rai 1: Notti Mondiali, il programma condotto da Alessandro Antinelli e dedicato ai Mondiali di Calcio 2026 ha registrato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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