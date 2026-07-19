Ascolti tv 18 luglio 2026 | Notti Mondiali 15.2% Francia-Inghilterra Ciao Darwin Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Sabato 18 luglio 2026, gli ascolti tv hanno visto una sfida tra Rai 1 e Canale 5. La partita Francia-Inghilterra ha registrato il 15,2% di share durante la serata. Su Rai 1 sono andati in onda “Notti Mondiali”, mentre su Canale 5 sono stati trasmessi “Ciao Darwin”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno evidenziato quale programma ha prevalso tra le diverse reti del digitale terrestre.

Ascolti tv sabato 18 luglio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Notti Mondiali ” contro “ Ciao Darwin “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 18 luglio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Notti Mondiali vs Ciao Darwin Auditel ieri sera, 18 luglio 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Notti Mondiali” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto? Rai 1: Notti Mondiali, il programma condotto da Alessandro Antinelli e dedicato ai Mondiali di Calcio 2026 ha incuriosito 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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