Una donna di 57 anni è in condizioni gravissime dopo un incidente in moto lungo via Montecampione, strada che collega Artogne e la località sciistica. Il marito, coinvolto nello stesso incidente, ha riportato ferite meno gravi. L’incidente è avvenuto su strada bagnata dall’asfalto umido, secondo quanto riferito, e la coppia stava percorrendo la strada che sale verso la località di montagna.

Artogne (Brescia) – Una d onna di 57 anni versa in condizioni gravissime e si trova in ospedal e, mentre il marito ha riportato lesioni meno gravi. Questo è il bilancio dell’ incidente stradale avvenuto lungo via Montecampione: la strada che da Artogne, passando per Acquebone, sale verso la località sciistica camuna. Due persone del posto stavano viaggiando a bordo di una moto quando, improvvisamente, il conducente ha perso il controllo del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, a tradire il centauro potrebbe essere stato il fondo stradale, reso viscido e sporco dal violento temporale della scorsa notte. La coppia è rovinata a terra lungo i tornanti della strada che attraversa i boschi della zona, un tratto notoriamente impervio e non nuovo a simili insidie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Artogne, coppia in moto cade tradita dall’asfalto bagnato: lei è gravissima

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