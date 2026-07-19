Una donna di 57 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente in moto avvenuto domenica mattina ad Artogne, in Valcamonica. La motocicletta procedeva lungo via Montecampione quando, probabilmente a causa del manto stradale reso viscido dal maltempo della notte, il conducente ha perso il controllo. La moto ha perso aderenza con la strada, causando lo schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la donna in ospedale in condizioni molto gravi.

Grave incidente domenica mattina, 19 luglio, in Valcamonica. Ad Artogne, lungo via Montecampione, una moto stava procedendo quando, non si esclude he possa aver contribuito anche il manto stradale reso viscido dal maltempo imperversato nella notte, il conducente ha perso il controllo della due ruote, che ha perso aderenza con la strada. Ad avere la peggio una 57enne, passeggera - entrambi sono di Artogne -trasferita in condizioni molto gravi, in elisoccorso, al Civile di Brescia, dopo essere stata stabilizzata sul posto dagli operatori sanitari. Quando è stata soccorsa era priva di conoscenza. . 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Schianto in moto ad Artogne, gravissima una donna di 57 anni

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