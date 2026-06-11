Un albero è crollato sull’asfalto, travolgendo una moto in transito. Il centauro è stato soccorso e trasportato in ambulanza in codice rosso. L’incidente è avvenuto intorno alle 16, quando a Novate si è abbattuto un forte vento accompagnato da pioggia. Nessuno altri veicoli sono rimasti coinvolti. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di rimozione del tronco.

Albero cade e travolge una moto. Il centauro è stato portato via in ambulanza in codice rosso. Erano circa le sedici quando anche a Novate si è alzato un forte vento e ha iniziato a piovere. Nell’arco di pochi minuti la situazione è peggiorata e a un’intensa e fitta pioggia, si sono aggiunte raffiche di vento di grande intensità e diversi chicchi di grandine. Il danno più grosso è avvenuto in via Brodolini, quasi di fronte alla stazione di servizio di carburante. Un grosso albero è stato sradicato dal vento ed è caduto su una moto in transito sulla via, provocando la caduta della coppia che era a bordo. La situazione, specie per l’uomo alla guida, è apparsa subito critica, e sul posto, oltre all’ambulanza è arrivata anche l’auto medica, oltre al nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Albero cade sull’asfalto. Travolta coppia in moto. Centauro in codice rosso

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Leslie La Penna intervistato sul doppiaggio da Antonio Viola e Daniele Manno, 31 maggio 2026

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