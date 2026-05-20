Pedopornografia arrestato uomo per detenzione di 500mila file di materiale esplicito con casi ai limiti della tortura

Da ilgiornaleditalia.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver detenuto circa 500.000 file di materiale pedopornografico. L’indagine ha portato al suo fermo dopo che sono stati trovati contenuti che rappresentano casi di abusi con elementi che richiamano la tortura. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri, che hanno sequestrato dispositivi elettronici e altri supporti digitali. L’uomo si trova ora in custodia in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. Le autorità continuano le verifiche sui contenuti e sui possibili collegamenti con altre reti criminali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'uomo è accusato di detenzione di materiale pedopornografico, aggravata "dall’ingente quantitativo" e dall’utilizzo di strumenti per impedire l’identificazione dei dati di accesso alla rete Oltre 500mila file tra video e foto di esplicito materiale pedopornografico, con scene che coinvolgono. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

pedopornografia arrestato uomo per detenzione di 500mila file di materiale esplicito con casi ai limiti della tortura
© Ilgiornaleditalia.it - Pedopornografia, arrestato uomo per detenzione di 500mila file di materiale esplicito con casi "ai limiti della tortura"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Pedopornografia, arrestato un uomo ad Ancona: sequestrati oltre 500mila fileAl termine di un’operazione durata mesi, la Guardia di Finanza di Ancona ha arrestato un uomo per detenzione di materiale pedopornogafico.

Oltre 500mila file di sesso con minori e violenza trovati in pc, telefoni e hard disk: un uomo arrestato dalla Guardia di Finanza di AnconaANCONA - Aveva creato un enorme archivio digitale contenente oltre 500mila file pedopornografici tra video e immagini, organizzati in cartelle e...

pedopornografia arrestato uomo perUn arresto per pedopornografia ad Ancona, gestiva un catalogo da 2 terabyteANCONA - Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Ancona hanno arrestato un uomo responsabile di detenzione di materiale pedopornografico, aggravata dal possesso di un ingente q ... laprovinciacr.it

pedopornografia arrestato uomo perPedopornografia, arrestato un uomo ad Ancona: sequestrati oltre 500mila fileIl materiale era organizzato in un complesso sistema di cartelle. Sequestrati anche numerosi computer e smartphone. Il soggetto impiegava tecnologia peer to peer per occultare le tracce ... ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web