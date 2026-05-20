Pedopornografia arrestato uomo per detenzione di 500mila file di materiale esplicito con casi ai limiti della tortura
Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver detenuto circa 500.000 file di materiale pedopornografico. L’indagine ha portato al suo fermo dopo che sono stati trovati contenuti che rappresentano casi di abusi con elementi che richiamano la tortura. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri, che hanno sequestrato dispositivi elettronici e altri supporti digitali. L’uomo si trova ora in custodia in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. Le autorità continuano le verifiche sui contenuti e sui possibili collegamenti con altre reti criminali.
L'uomo è accusato di detenzione di materiale pedopornografico, aggravata "dall’ingente quantitativo" e dall’utilizzo di strumenti per impedire l’identificazione dei dati di accesso alla rete Oltre 500mila file tra video e foto di esplicito materiale pedopornografico, con scene che coinvolgono. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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