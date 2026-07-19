I fratelli Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami dalle autorità federali. Sono noti come influencer e sono stati fermati con accuse gravissime. Le autorità hanno eseguito l’arresto in seguito a indagini in corso. I due sono stati portati in custodia e si trovano attualmente in detenzione. La notizia ha suscitato grande attenzione sui media internazionali. Non sono ancora state rilasciate ulteriori informazioni sulle accuse specifiche.

fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer noti per le loro posizioni misogine e vicini al movimento Maga del presidente statunitense Donald Trump, sono stati arrestati a Miami dalle autorità federali. Il fermo è avvenuto in esecuzione di un mandato di cattura riservato e di una richiesta di estradizione avanzata dal Crown Prosecution Service del Regno Unito. I due sono accusati, a vario titolo, di 59 capi d’imputazione, tra cui stupro, tratta di esseri umani e altri reati di natura sessuale. L’avvocato dei fratelli Tate, pur dichiarando di non aver ancora potuto parlare con i propri assistiti, ha respinto tutte le contestazioni. In un’intervista rilasciata all’ Associated Press ha sostenuto che « in Gran Bretagna non lavorano in modo pulito », ribadendo la posizione difensiva dei due influencer. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Arrestati”. I due famosissimi in manette, clamoroso: accuse gravissime

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Il caso MANENTI: quando la REALTÀ SUPERA il MEME

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