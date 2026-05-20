Due persone conviventi sono state arrestate nel Catanese in seguito a un'indagine della Polizia di Stato, su ordini della Procura. Le accuse riguardano maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di una minore. Le autorità hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto degli individui coinvolti. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini in corso, con dettagli ancora in fase di approfondimento. Nessun’altra informazione è stata resa nota sui soggetti coinvolti o sulle circostanze dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione della Polizia di Stato su disposizione della Procura. Nel pomeriggio di sabato 16 maggio, su delega della Procura Distrettuale di Catania che ha coordinato le indagini, gli agenti della Sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania nei confronti di un uomo di 46 anni e di una donna romena di 30 anni. I due conviventi sono accusati, a vario titolo, di corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata ai danni della figlia minorenne della donna, di età inferiore ai 14 anni. La segnalazione partita dalla scuola della minore. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Arrestati due conviventi nel Catanese: accuse di maltrattamenti e violenza sessuale su una minore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Quattro arresti a Catania da parte della Polizia Postale. Detenevano immagini pedopornografiche.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Ex allenatore arrestato per violenza sessuale su minore: gravi accuse di abuso.

Perugia, arrestato 30enne: violenza sessuale su due donne, una minore? Cosa scoprirai Come ha fatto l'uomo a violare la sorveglianza speciale? Perché le autorità non hanno impedito nuovi reati al trentenne? Quali sono...

Arrestati una 30enne e il suo compagno per violenza sessuale sulla figlia della donnaIn arresto un uomo di 46 anni e una cittadina romena di 30 per i delitti di corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata - commessa anche congiuntamente dai due suddetti convi ... zoom24.it

Spaccio di stupefacenti a Pordenone: due conviventi arrestati dalla Guardia di Finanza Droga venduta per tutto il 2025: sequestrati cocaina, marijuana, contanti e una pistola. L'indagine è partita da Zoppola Sebastiano Franco x.com

Acireale, orrore in famiglia: arrestati conviventi per abusi e maltrattamenti su una minoreLe indagini della Procura di Catania sono partite da una segnalazione arrivata dalla scuola frequentata dalla ragazzina ... newsicilia.it