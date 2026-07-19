A Barcellona, l’inno britannico ha suonato dopo che Maximillian Milne ha vinto il titolo europeo di boulder. L’atleta ha dominato la finale, aggiudicandosi il primo posto. Due anni fa, aveva ottenuto la medaglia d’argento nella stessa disciplina.

A Barcellona risuona l’inno britannico. Maximillian Milne è il nuovo campione europeo del boulder, dopo una finale dominata dall’atleta che un paio di anni fa aveva vinto l’argento nella medesima specialità. Lo score del 25enne di Leeds, fra i blocchi delle pareti catalani, è stato di 74.8: più di 20 punti rispetto al punteggio del secondo classificato, il belga Hannes Van Duysen con 54.7 punti. A completare un podio di assoluto livello è stato, infine, il francese Samuel Richard: per lui bronzo a 49.9. Rimane giù dal podio, a proposito di transalpini, il super favorito Mejdi Schalk: al fuoriclasse d’oltralpe non basta il punteggio di 44.3, in un quadro dei piazzati nell’ultimo atto completato dagli israeliani Or Mark (44. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva: Maximillian Milne è il nuovo campione d’Europa del Boulder

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