Arrampicata sportiva due ori e un bronzo per gli azzurrini nella Coppa Europa Boulder di Graz

Durante la seconda tappa della Coppa Europa Giovanile Boulder a Graz, gli atleti italiani hanno ottenuto due medaglie d’oro e una di bronzo. Giovanni Bagnoli ed Emiliano Zingrini hanno conquistato il primo posto, mentre Pietro Franzoni si è confermato sul podio con una medaglia di bronzo. La competizione si è svolta nel circuito dedicato alla categoria giovanile, attirando numerosi partecipanti provenienti da diverse nazioni europee.

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Successi per Giovanni Bagnoli ed Emiliano Zingrini nella seconda tappa del circuito giovanile. Bronzo per Pietro Franzoni Grande weekend per l’Italia giovanile dell’arrampicata sportiva nella seconda tappa della Coppa Europa Giovanile Boulder disputata a Graz, in Austria. Gli azzurrini conquistano due medaglie d’oro e un bronzo grazie ai successi di Giovanni Bagnoli nella categoria U19 e di Emiliano Zingrini nella U17, oltre al terzo posto ottenuto da Pietro Franzoni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Arrampicata, Coppa Europa Boulder Giovanile a Graz: 17 azzurri in parete dalla qualifica alle finaliAlla Bloc House di Graz (Austria) la seconda tappa della stagione con 314 atleti da tutta Europa. Arrampicata sportiva, trionfo dei fratelli pescaresi Salvatore nella Coppa Italia Boulder [FOTO]Arrampicata sportiva, trionfo dei fratelli pescaresi Niccolò e Mattia Salvatore della Gollum Climbing Academy. Argomenti più discussi: VELOCITÀ E VERTICALITÀ PROTAGONISTE DELLA SCENA MONDIALE DELL’ARRAMPICATA SPORTIVA; FASI - Arrampicata sportiva, secondo capitolo di Coppa Europa Boulder Giovanile; Arrampicata, Coppa Europa Boulder Giovanile a Graz: 17 azzurri in parete dalla qualifica alle finali.