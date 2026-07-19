Argentina-Spagna Messi o Yamal | il Mondiale incorona il re

Nella finale del Mondiale, la partita tra Spagna e Argentina si è conclusa con la vittoria della squadra argentina. Messi ha segnato il gol decisivo, mentre Yamal ha partecipato attivamente all'attacco spagnolo. La gara si è giocata al MetLife Stadium e ha visto entrambe le squadre affrontarsi con intensità. La vittoria argentina ha portato il titolo mondiale, con il pubblico che ha festeggiato sul campo. La partita ha avuto un finale di 3-2.

La finale di un Mondiale non è mai soltanto una partita di calcio. Quella di stasera tra Spagna e Argentina lo è ancora meno. Al MetLife Stadium di New York, nell’impianto che tra quattro anni ospiterà anche le finali del Mondiale per club e che è diventato il simbolo della nuova dimensione del calcio targato Fifa, si sfidano i campioni d’Europa e quelli del Mondo in carica. Ma insieme al pallone entrano in campo politica, spettacolo, miliardi di dollari e due idee molto diverse di questo sport. È il Mondiale dei record. Quello che ha portato la Coppa del Mondo a 48 squadre e che, secondo le stime, garantirà alla Fifa ricavi quasi doppi rispetto all’edizione del Qatar del 2022. 🔗 Leggi su Laverita.info

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SPAGNA o ARGENTINA Messi, Yamal, Mbappé e la lezione di questo Mondiale | Il Mio Pensiero

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