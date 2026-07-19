Argentina-Inghilterra non finisce mai | nel rugby succede di tutto

L'Argentina e l'Inghilterra si sono affrontate nel Nations Championship di rugby, pochi giorni dopo la semifinale dei Mondiali di calcio, vinta dall'Argentina.

A pochi giorni dalla vittoria per 2-1 dell'Argentina sull'Inghilterra nella semifinale dei Mondiali di calcio, le due nazionali si sono ritrovate contro anche nel Nations Championship di rugby. La partita ha avuto un esito opposto, netta vittoria degli inglesi per 31-24, ma la tensione non è mancata: i Pumas hanno indossato una maglia che replicava quella di Maradona dell’86, l’inno inglese è stato sommerso dai fischi, Ellis Genge ha festeggiato una meta dei suoi portandosi le mani alle orecchie per scimmiottare l'esultanza di Enzo Fernandez e ci sono state sette espulsioni temporanee. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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