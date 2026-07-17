L'Inghilterra di rugby ha cambiato hotel a Buenos Aires, mentre il giocatore Pollock ha provocato dalla finestra del bus, facendo segno di zittire e mostrando boccacce ai tifosi argentini. Il passaggio degli inglesi vicino all’Obelisco ha suscitato insulti da parte dei tifosi locali, ancora in festa dopo la finale mondiale di calcio. La scena si è svolta mentre il bus attraversava la capitale argentina, tra la folla presente.

“Zitti tutti” fa segno Henry Pollock, con tanto di boccacce da ragazzino, mentre il bus dell’Inghilterra di rugby passa vicino all’Obelisco di Buenos Aires in mezzo a una folla di tifosi argentini ancora in festa dopo la conquista della finale del Mondiale e di certo non avidi di insulti verso i giocatori inglesi che passavano per la capitale. Non bastavano lo schiaffo di Bellingham, lo striscione “Le Malvinas sono argentine” portato da Otamendi e Lo Celso e la quantità smisurata di botte che sono volate in campo tra Argentina e Inghilterra nella semifinale mondiale di mercoledì. A complicare le cose e ad alzare ulteriormente la tensione ci si è messa pure la nazionale inglese di rugby, che sabato alle 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Argentina-Inghilterra, bis caldo nel rugby. Gli inglesi cambiano hotel, Pollock provoca dal bus

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