Durante la trasmissione della semifinale tra Argentina e Inghilterra, un membro dello staff ha pronunciato un’espressione offensiva, dicendo: “Vergogna, chi l’ha messo lì…”. La frase è stata captata durante la diretta, mentre lo studio televisivo mostrava le immagini della partita. La reazione dei presenti è stata di sconcerto e polemiche, con alcuni che hanno espresso disapprovazione. La scena ha generato un caos immediato nello studio, con interventi e discussioni tra i presenti.

Una notte da semifinale, il peso di un sogno mondiale e una tensione che, minuto dopo minuto, ha finito per travolgere persino lo studio televisivo. Non è stata soltanto una partita: davanti alle immagini in diretta, in Rai è esplosa una reazione durissima. Argentina e Inghilterra si sono affrontate ad Atlanta in una gara combattuta, nervosa e ricca di contatti. Ma prima ancora del ribaltamento che ha consegnato agli argentini l’accesso alla finale, a far parlare sono stati falli, proteste e decisioni arbitrali contestatissime. Il clima è apparso incandescente fin dai primi minuti. Gli interventi duri e l’aggressività mostrata in campo hanno lasciato poco spazio alla leggerezza del gioco, trasformando la sfida in un confronto fisico continuo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Vergogna, chi l’ha messo lì…”. Caos totale dopo Argentina-Inghilterra, in Rai succede di tutto

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