Argentina che cos' è il banderazo
Un rito trasformato dalla morte di un tifoso e nato nel cuore più profondo dell’Argentina: vi portiamo dentro al Banderazo, il rito che accompagna ogni gara della Seleccion ai Mondiali. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
Argentina Flags Everywhere in Bangladesh!
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Stavolta l’Inghilterra non si riprende più. Che cos’ha fatto l’Argentina: rimonta e va in finaleL’Argentina ha raggiunto la finale del torneo dopo aver battuto l’Inghilterra 2-1 in rimonta.
Cos’è per l’Argentina una partita contro l’InghilterraMercoledì alle 21, l’Argentina affronterà l’Inghilterra nella semifinale dei Mondiali di calcio.
Argomenti più discussi: Banderazo Argentina: l'invasione dei tifosi a Times Square; Midwest Messi, l’Argentina ritrova fiducia dopo lo spavento nella base di Kansas City; Fenomeno Vozinha, sui social è una star: Beckham e Messi lo vogliono a Miami; Mondiali, Del Potro sulla finale: Sarà una partita molto difficile.
Un urlo liberatorio e la grande festa, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, così solo pochi giorni fa moltissimi napoletani hanno celebrato la vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra, un nuovo capitolo nella straordinaria storia che lega il capoluogo campano all'Albi facebook
Intanto a Times Square, New York sembra Buenos Aires con il banderazo dei tifosi dell’Argentina… #FIFAWorldCup x.com