Argentina che cos' è il banderazo

Un rito trasformato dalla morte di un tifoso e nato nel cuore più profondo dell’Argentina: vi portiamo dentro al Banderazo, il rito che accompagna ogni gara della Seleccion ai Mondiali. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Stavolta l’Inghilterra non si riprende più. Che cos’ha fatto l’Argentina: rimonta e va in finaleL’Argentina ha raggiunto la finale del torneo dopo aver battuto l’Inghilterra 2-1 in rimonta.

Cos’è per l’Argentina una partita contro l’InghilterraMercoledì alle 21, l’Argentina affronterà l’Inghilterra nella semifinale dei Mondiali di calcio.

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Intanto a Times Square, New York sembra Buenos Aires con il banderazo dei tifosi dell’Argentina… #FIFAWorldCup x.com