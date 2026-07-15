Mercoledì alle 21, l’Argentina affronterà l’Inghilterra nella semifinale dei Mondiali di calcio. La partita richiama una rivalità sportiva lunga decenni, accompagnata da una storia di conflitti tra i due Paesi. La sfida si gioca in un contesto di ricordi di precedenti memorabili e di tensioni che vanno oltre il campo da gioco. La partita si svolge in un clima di attesa e passione tra tifosi e appassionati.

La seconda semifinale dei Mondiali si porta dietro una rivalità sportiva di lunga data, una guerra e vari precedenti memorabili Mercoledì alle 21 l’Argentina giocherà contro l’Inghilterra nella seconda semifinale dei Mondiali maschili di calcio. Il suo allenatore, Lionel Scaloni, ha già tenuto a far sapere che sarà «solo una partita di calcio». La maggior parte dei tifosi e dei giocatori argentini però non è della stessa idea, come dimostra il coro che cantano da settimane: E trentadue anni dopo, la Scaloneta l’Argentina, dal cognome del suo allenatore vendicherà la coppa che hanno rubato al Diez. Quella che non ci hanno lasciato alzare. Voglio vedere la quarta stella brillare sulla maglia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cos’è per l’Argentina una partita contro l’Inghilterra

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Argentina in semifinale: Svizzera ko ai supplementari, ora c'è l'Inghilterra

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