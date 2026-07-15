L’Argentina ha raggiunto la finale del torneo dopo aver battuto l’Inghilterra 2-1 in rimonta. Fino al minuto 84, l’Argentina era sotto, ma ha segnato due gol in rapida successione negli ultimi minuti. L’Inghilterra, invece, non è riuscita a mantenere il vantaggio e si è vista superare negli ultimi istanti di partita. La sfida si è conclusa con l’Argentina in finale contro la Spagna.

Serata stratosferica di calcio. L’Argentina va in finale contro la Spagna. Battuta l’Inghilterra in rimonta 2-1. Fino al minuto 84, l’Argentina era fuori dal Mondiale. Poi, due gol. Prima Enzo Fernandez che ha pareggiato la rete di Gordon. E poi il gol decisivo di Lautaro di testa. Entrambi su assist di Messi. Gli esperti ci diranno che l’Inghilterra ha perso nel momento in cui ha deciso di arretrare. Ma ha deciso di arretrare? O è stata costretta? La forza d’urto dell’Argentina è stata notevole. Ha colpito due pali, sempre con MacAllister. Sembrava la volta giusta per gli inglesi. Sono andati vicinissimo alla finale. Evidentemente c’è una maledizione su di loro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Stavolta l’Inghilterra non si riprende più. Che cos’ha fatto l’Argentina: rimonta e va in finale

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