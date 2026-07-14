La Carrarese Calcio 1908 ha annunciato i nomi dei giocatori convocati per il ritiro pre-campionato a Caldaro. La lista comprende i calciatori che parteciperanno alle sessioni di allenamento e preparazione in vista della nuova stagione. Il ritiro si svolgerà nella provincia di Caldaro, dove la squadra si concentrerà sulla preparazione fisica e tattica. L'elenco completo dei convocati è stato reso pubblico dalla società.

CARRARA – La Carrarese Calcio 1908 ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per il ritiro pre-campionato a Caldaro, in provincia di Bolzano. Il gruppo a disposizione dello staff tecnico per la preparazione estiva si è arricchito con l’arrivo dell’attaccante Moustapha Cissé, la cui acquisizione temporanea dall’Atalanta è stata confermata proprio in concomitanza con l’avvio della nuova stagione. Il parco portieri che prenderà parte al ritiro è composto da Marco Bleve, Vincenzo Fiorillo e Giovanni Garofani. Per quanto riguarda il reparto difensivo, sono stati selezionati Giulio Cianti, Tommaso Guercio, Marco Imperiale, Filippo Oliana, Lorenzo Romani, Fabio Ruggeri e Bartosz Salamon. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Carrarese, al via la stagione: diramata la lista dei convocati per il ritiro di Caldaro

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