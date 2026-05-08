La Juventus si appresta a affrontare la sfida contro il Lecce, valida per la 36ª giornata di Serie A. L'allenatore ha convocato quasi l'intera rosa, mancando solo Cabal e Milik che sono stati esclusi dalla lista. La squadra si prepara per una partita importante, con tutti gli altri giocatori a disposizione. La sfida si svolgerà in trasferta e rappresenta un momento cruciale per il campionato della Juventus.

Tiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuro Il Milan pensa a Tony D’Amico in caso di addio di Tare: quali sono stati i suoi colpi più importanti e perché i rossoneri punterebbero proprio su di lui Elezioni FIGC: Malagò in vantaggio su Abete, oggi l’incontro decisivo con la Lega Pro. Svelati i prossimi passi Mourinho pronto a tornare al Real Madrid? Minestre riscaldate o ricette vincenti? Il grande dilemma dei ritorni in panchina Rissa con Valverde, le scuse di Tchouameni: «Ciò che è successo in settimana in allenamento è inaccettabile. Mi dispiace per l’immagine che abbiamo dato del club» Messi parla di Cristiano Ronaldo: «Quello che è successo è stata una bellissima rivalità sportiva.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juventus verso Lecce: Spalletti ritrova tutti tranne Cabal e Milik, ufficializzata la lista dei convocati

Juve Lecce, Spalletti alla Vigilia risponde a Conte

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