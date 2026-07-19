Una donna di 23 anni senza fissa dimora è stata arrestata dai carabinieri per aver tentato di derubare un anziano. L’arresto è stato effettuato da un maresciallo mentre si recava in caserma. La donna aveva adescato l’anziano fingendosi una badante, poi ha tentato di sottrarre oggetti dall’abitazione. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli del furto o le eventuali resistenze.

Adesca un anziano e lo deruba. I carabinieri hanno arrestato una romena di 23 anni, senza fissa dimora, per tentato furto in abitazione. L’arresto è stato eseguito da un maresciallo dell’Arma della locale stazione, che stava andando in caserma per iniziare il proprio turno di lavoro. Passando in via Lirone, l’attenzione del sottufficiale è stata richiamata dalla 23enne che, conosciuta per i suoi precedenti di polizia, stava parlando per strada con un anziano. Preoccupato dalla situazione e sospettando che dietro a quella chiacchierata ci fosse qualcos’altro, il maresciallo ha iniziato a seguire la ragazza e l’anziano che si stavano allontanando, prima a piedi, poi a bordo di un’automobile condotta dall’uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anziano derubato dalla finta badante

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