A Bruxelles, un uomo di età avanzata è stato trovato strangolato e derubato nei pressi di un parco giochi. Le forze dell'ordine stanno attualmente indagando sugli eventi e sulle modalità di fuga dei due aggressori, che non sono ancora stati raggiunti dalla polizia. Alcuni testimoni hanno ripreso l'aggressione con i telefoni cellulari, fornendo immagini che potrebbero essere utili nelle indagini. La polizia sta cercando di identificare i responsabili e di raccogliere tutte le testimonianze disponibili.

? Domande chiave Come hanno fatto i due aggressori a fuggire senza essere fermati?. Chi sono i testimoni che hanno ripreso l'aggressione con i cellulari?. Perché i presenti non sono intervenuti per soccorrere l'anziano?. Cosa faranno le autorità per proteggere i parchi giochi del quartiere?.? In Breve I due aggressori hanno sottratto una collana e una somma di denaro.. Un assalitore a volto scoperto è stato identificato dai testimoni.. Video dell'aggressione nelle Marolles circolano sui social media dopo il fatto.. Residenti denunciano crescente insicurezza nei quartieri popolari di Bruxelles.. Due aggressori hanno strangolato e derubato un uomo anziano nel quartiere delle Marolles a Bruxelles, agendo a pochi metri da un’area giochi per bambini in pieno giorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bruxelles, anziano strangolato e derubato vicino a un parco giochi

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