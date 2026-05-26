Via dei Condotti anziano derubato di 4.000 euro

Un uomo di età avanzata è stato derubato di 4.000 euro mentre passeggiava in via dei Condotti, nel centro storico di Roma. La vittima è stata avvicinata e svaligiata durante l’uscita. La rapina è avvenuta senza che ci siano state resistenze o incidenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che stanno indagando sull’accaduto. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità con cui si è verificato il furto.

Disavventura in via dei Condotti per un anziano, vittima di un furto mentre passeggiava nel centro storico di Roma. L'uomo è stato avvicinato e derubato del portafoglio contenente circa 4.000 euro in contanti. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, nel rione Campo Marzio. L'anziano, che si. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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