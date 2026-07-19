Antony ha dichiarato di non avere rimpianti per aver scelto il Betis invece del Bayern Monaco nella scorsa stagione. La decisione di trasferirsi in Spagna è stata presa nonostante le offerte di club tedeschi. Il giocatore ha confermato di essere soddisfatto della sua scelta e di non aver mai avuto dubbi sulla decisione presa. Non sono state segnalate altre motivazioni o commenti ufficiali riguardo alla scelta di trasferimento.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Antony afferma di non avere rimpianti per aver rifiutato il trasferimento al Bayern Monaco per passare al Real Betis la scorsa stagione. Il brasiliano faceva parte della “squadra degli artificieri” di Ruben Amorim al Manchester United, e dopo aver trascorso mezza stagione in prestito al Betis nel 2024-25, Antony ha poi reso il trasferimento definitivo lo scorso settembre. Ha collezionato 72 presenze con il Betis in tutte le competizioni da gennaio 2025, segnando 23 gol e fornendo 15 assist. Durante il suo periodo iniziale in prestito, Antony ha giocato un ruolo importante nell’aiutare il Betis a raggiungere la sua prima finale europea, che si è conclusa con una vittoria per 4-1 per il Chelsea nella Conference League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Antony non ha rimpianti per aver rifiutato il Bayern per il Betis

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