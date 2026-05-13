Isco ha vinto cinque Champions League ma la qualificazione con il Betis lo ha fatto piangere

Isco ha vinto cinque edizioni della Champions League con il Real Madrid. A 34 anni, ha contribuito alla qualificazione del Betis alla competizione europea, un risultato che lo ha emozionato profondamente. Dopo aver realizzato il goal decisivo, sono scese lacrime di gioia sul suo volto. La sua carriera si è svolta tra successi in club di alto livello e momenti di grande intensità personale.

Isco ha un palmares eccezionale, ha vinto con il Real Madrid per cinque volte la Champions League. A 34 anni ha ottenuto la qualificazione alla Champions con il Betis, dopo aver centrato il traguardo si è commosso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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