A Taurianova un uomo di 30 anni è stato ucciso. L’omicidio è avvenuto all’interno di un capannone durante le ore notturne. La famiglia aveva deciso di sorvegliare da sola l’immobile quella notte. I killer sono entrati nel capannone e hanno sparato, colpendolo senza lasciare tracce visibili. Le forze dell’ordine stanno indagando sul movente e sulle modalità dell’agguato.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i killer a colpire nel buio del capannone?. Perché la famiglia aveva deciso di vigilare di notte da sola?. Quali minacce avevano subito i fratelli prima dell'attacco mortale?. Come ha influenzato questo sacrificio la lotta alla mafia nella zona?.? In Breve Vincenzo Vicari vigilava il deposito insieme al fratello Antonino nella notte del 4 maggio 1985.. La seconda figlia di Antonino era nata solo tre giorni prima dell'aggressione mortale.. Gli estortori avevano precedentemente rubato un autocarro carico di merce destinata al deposito edile.. L'escalation mafiosa nella Piana di Tauro negli anni '80 colpiva le imprese in crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taurianova, ucciso a 30 anni per aver rifiutato il pizzo

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