Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1, disputato a Spa-Francorchamps. La gara si è conclusa con il secondo posto di Leclerc e il quarto di Hamilton. Antonelli, pilota italiano della Mercedes, torna sul podio dopo il risultato di Monte-Carlo del 7 giugno.

Andrea Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio del Belgio 2026. SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes, si è imposto nel Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1, segnando il suo ritorno al successo dopo il podio di Monte-Carlo, avvenuto il 7 giugno. Con questa vittoria, Antonelli segna il settimo trionfo della sua carriera, superando al traguardo la Ferrari di Charles Leclerc, che ha mostrato un ottimo passo e ha ottenuto un meritato secondo posto, e la Red Bull di Max Verstappen, giunto terzo. Le Altre Posizioni di Gara. Al quarto posto si piazza Lewis Hamilton, compagno di team di Antonelli, che ha dovuto affrontare una penalità di 5 secondi a causa di un contatto con la Mercedes di George Russell nel primo giro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Antonelli vince in Belgio, Leclerc secondo. Hamilton chiude quarto nella corsa di Formula 1.

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Vince Antonelli davanti a un Leclerc competitivo secondo, Hamilton fuori dal podio per penalità

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