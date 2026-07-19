Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio a Spa, la prima vittoria di un pilota italiano in questa pista dopo 73 anni. L’ultimo italiano a salire sul podio era stato Alberto Ascari nel 1953. Antonelli ha corso con una Mercedes, mentre al secondo posto si è classificato un pilota noto per le sue performance. La gara ha visto numerosi momenti di tensione e sorprese lungo il circuito.

Sono passati 73 anni. L’ultimo italiano a vincere a Spa era stato Alberto Ascari, nel 1953. Kimi Antonelli ha riempito quel vuoto, portando la Mercedes (ma soprattutto l’Italia) sul gradino più alto del Gran Premio del Belgio, in una gara che ha offerto molte più emozioni di un trionfo scontato. La partenza caotica, con Russell estromesso. Al via, si è formata una battaglia a quattro tra Antonelli, Verstappen, Leclerc e Russell per le prime posizioni. È quest’ultimo a pagare dazio quasi subito: un contatto con Lewis Hamilton lo manda in testacoda al primo giro, costringendolo al ritiro. L’ingresso della safety car poteva rimescolare le carte, ma Antonelli ha gestito la ripartenza con lucidità e mantenuto la testa della corsa. 🔗 Leggi su Panorama.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Panorama.it - Antonelli vince a Spa dopo 73 anni. Al secondo posto un grande Leclerc

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, Kimi Antonelli: il commento dopo la Sprint del GP di Miami | Mercedes

Notizie e thread social correlati

Antonelli re di Spa: vince il duello con un grande Leclerc e torna ad allungare nel MondialeAndrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1, tornando al successo dopo tre gare senza.

F1, Antonelli da impazzire: vince a Spa dopo un duello pazzesco con Leclerc. Attesa Hamilton: è investigato per unsafe release | Ordine d’arrivo e classificaAndrea Kimi Antonelli ha vinto a Spa in una gara con un duello finale con Charles Leclerc.

Temi più discussi: Antonelli vince l'ultima sessione di prove libere a Spa; F1 Spa, Qualifiche: Kimi, che pole! Max 2°, poi Russell e le Ferrari - Risultati - Formula 1; GP Belgio: Antonelli domina le qualifiche a Spa davanti a Verstappen; F1, Antonelli in pole a Spa: le Ferrari sono oltre mezzo secondo più lente. Ma Leclerc dà la colpa a una bandiera gialla.

Antonelli vince anche a Spa! Kimi Antonelli vince la sesta gara in stagione e in carriera battendo un coriaceo Charles Leclerc bravo in partenza che aveva capitalizzato una Virtual Safety Car per andare in testa al gran premio. Terzo gradino del podio per M x.com

Antonelli vince a Spa dopo 73 anni. Secondo un Leclerc straordinarioAntonelli trionfa a Spa 73 anni dopo Ascari, ma resta notevole la prestazione di Charles Leclerc, secondo sul traguardo con la sua Ferrari ... panorama.it

Dalla FP1 in salita al miglior tempo: Antonelli convince a Spa reddit

Kimi Antonelli supera l’esame di laurea a Spa, vince davanti a Leclerc e allunga nel Mondiale F1All'università della Formula 1, a Spa, a soli 19 anni trionfa Kimi Antonelli. Il pilota italiano dopo la pole conquista anche la vittoria del Gran Premio del Belgio. Antonelli precede un coriaceo Lecl ... fanpage.it