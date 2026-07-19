Antonelli re di Spa | vince il duello con un grande Leclerc e torna ad allungare nel Mondiale

Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1, tornando al successo dopo tre gare senza. Sul circuito di Spa-Francorchamps, il pilota italiano ha sfruttato la superiorità della sua Mercedes e ha battuto il rivale Leclerc. Durante la gara, il pilota di un’altra scuderia è uscito di scena al primo giro a causa di un incidente tra due concorrenti. La vittoria permette ad Antonelli di allungare in classifica mondiale.

Andrea Kimi Antonelli vince il GP del Belgio di F1, tornando così al successo dopo tre gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull’iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica Mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro (contatto con Hamilton). Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara in sella alla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen. Lewis (penalizzato) è 4°, Piastri 5°., LA GARADopo aver conquistato nella giornata di ieri la sua sesta pole position stagionale, Andrea Kimi Antonelli scatta dalla... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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F1, a Barcellona Antonelli (Mercedes) si ritira nel GP Catalunya: l'intervista a Kimi dopo la gara

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