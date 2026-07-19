Andrea Kimi Antonelli è il secondo pilota italiano più vincente di sempre, secondo quanto riferito. Ha ottenuto successi in diverse gare, dimostrando un talento che, senza sfortuna, potrebbe continuare a collezionare vittorie. La sua presenza si sta facendo notare nel mondo delle corse, con l'obiettivo di conquistare il titolo Piloti in Formula 1, un traguardo che manca a un italiano dal 1953. Antonelli sottolinea l'importanza di cogliere ogni opportunità per progredire.

Chi lo ferma ora questo Andrea Kimi Antonelli? Perché se la sfortuna non si mette di mezzo come a Silverstone e a Barcellona, il talento Mercedes mostra di averne più degli altri, proseguendo nel proprio sogno chiamato titolo Piloti che in F1, da parte di un italiano, manca da Alberto Ascari nel 1953. Se proprio l’ex ferrarista era stato raggiunto nel primato di pole stagionali sabato, dopo il primo posto ottenuto a Spa, il bolognese ha concesso il bis anche nella gara delle Ardenne, dopo aver dato dimostrazione a tutti, dalle seconde libere, di avere un giro secco e un passo per il GP superiori. La gioia per lui è anche vedere il suo compagno di box, George Russell, uscire subito di pista al primo giro in un contatto con Lewis Hamilton (penalizzato 5 secondi per il contatto e 4° finale). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Antonelli da record: senza la sfortuna è imbattibile. È già il secondo italiano più vincente della storia: “Devo cogliere ogni occasione”

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