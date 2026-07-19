Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Dopo la gara, Antonelli ha commentato che Leclerc non ha smesso di lottare e ha sottolineato l'importanza di sfruttare ogni opportunità in corsa. La vittoria segna un risultato importante per il pilota, che si è imposto davanti agli avversari nella competizione disputata su un circuito noto per le sue sfide tecniche.

Andrea Kimi Antonelli festeggia e ne ha ben donde dopo essersi aggiudicato il Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Spa-Francorchamps il pilota bolognese ha disputato una gara di alto profilo, gestendo bene ogni momento e andando a prendersi il successo negli ultimi giri dopo una bella rimonta su Charles Leclerc. Un italiano non vinceva su questa pista da 73 anni! La vittoria è andata così ad Andrea Kimi Antonelli che ha preceduto Charles Leclerc per 1.9 secondi mentre completa il podio Max Verstappen a 11.5. Quarta posizione per Lewis Hamilton a 17.2, quinta per Oscar Piastri a 18.9, mentre è sesto Isack Hadjar a 23. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Oasport.it - Antonelli analizza la vittoria: “Leclerc non ha mollato. Bisogna cogliere ogni occasione”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Leclerc Wins British GP But F1 Fans Are Furious! | F1 News

Notizie e thread social correlati

F1, Hamilton trionfa a Barcellona: prima vittoria con la Ferrari. Antonelli e Leclerc ritiratiIl pilota britannico ha vinto il Gran Premio di Barcellona, ottenendo la sua prima vittoria con la Ferrari dopo quasi due anni.

Leclerc e la Ferrari trionfano a Silverstone! Vittoria davanti a Russell e Hamilton. Antonelli sfortunato (è 16°)Il pilota sulla Ferrari ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna, ottavo appuntamento del campionato di Formula 1.

Argomenti più discussi: GP Belgio, Antonelli il più veloce in FP3: Hamilton in bilico per la pole; Antonelli domina le libere 3, Hamilton a muro con la Ferrari danneggiata.

Antonelli: Cercherò di partire bene, ci sarà da divertirsi. Ma non temo niente. Verstappen: Senza la scia di Hadjar...Sesta pole stagionale, ottenuta con l'autorità di un veterano su una delle piste più difficili del campionato di F1. Andrea Kimi Antonelli ha confermato il suo stato di forma anche in Belgio, dove and ... msn.com

F1 GP Belgio | Antonelli: Mi aspetto una Mercedes forte, ma anche la Ferrari è in lottaÈ apparso molto tranquillo Kimi Antonelli nel corso della conferenza stampa del giovedì a Spa-Francorchamps. Sullo storico tracciato situato nelle ... msn.com

George Russell ha dato un avviso 'incredibile' a Kimi Antonelli nella lotta per il titolo di F1 reddit