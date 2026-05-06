In soli due anni di carriera in Formula 1, il pilota italiano ha conquistato tre pole position e altrettante vittorie, segnando un record che nessuno aveva ancora raggiunto nel suo secondo anno. Con la scuderia Mercedes, ha già infranto diversi primati, dimostrando un rendimento notevole e una rapida affermazione nel campionato. I risultati ottenuti finora rappresentano un risultato senza precedenti per un giovane alla sua seconda stagione in questa categoria.

Kimi Antonelli è il fenomeno del momento in F1. Il 19enne bolognese, alla seconda stagione in F1 con la Mercedes, ha vinto anche il GP di Miami, la terza vittoria consecutiva del 2026 che gli ha consentito di allungare su George Russell il vantaggio nella classifica del Mondiale. Ma i risultati di Kimi non sono banali perché gli stanno permettendo di riscrivere tutta una serie di record. Per lo più legati all’età, ma non solo. Domenica, per esempio, è diventato il primo pilota capace di vincere le sue prime tre gare di fila abbinandole a tre pole position: mai nessuno nella storia della F1 ci era riuscito. Ecco i primati più significativi che ha già stabilito in F1 tra 2025 e 2026.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonelli è già una macchina da record: ecco i primati F1 già infranti

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