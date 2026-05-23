F1 Andrea Kimi Antonelli | Battaglia dura con Russell Io ho attaccato ma lui mi ha spinto fuori…

Notizia in breve

Durante la Sprint Race del Gran Premio del Canada, Andrea Kimi Antonelli ha terminato al terzo posto. Nel corso della gara, Antonelli ha dichiarato di aver tentato un attacco a Russell, che a suo dire, lo ha spinto fuori pista. La battaglia tra i due è stata intensa, con Antonelli che ha cercato di guadagnare posizioni, ma senza successo. Dopo il traguardo, il pilota si è mostrato deluso per come sono andate le cose.