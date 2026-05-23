F1 Andrea Kimi Antonelli | Battaglia dura con Russell Io ho attaccato ma lui mi ha spinto fuori…

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la Sprint Race del Gran Premio del Canada, Andrea Kimi Antonelli ha terminato al terzo posto. Nel corso della gara, Antonelli ha dichiarato di aver tentato un attacco a Russell, che a suo dire, lo ha spinto fuori pista. La battaglia tra i due è stata intensa, con Antonelli che ha cercato di guadagnare posizioni, ma senza successo. Dopo il traguardo, il pilota si è mostrato deluso per come sono andate le cose.

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Andrea Kimi Antonelli si mangia le mani dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota bolognese ha regalato emozioni a non finire con un paio di attacchi spettacolari (non a buon fine) su George Russell e uno nel finale anche su Lando Norris. La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata a George Russell che ha preceduto Lando Norris per 1.2 secondi, mentre completa il podio Andrea Kimi Antonelli a 1.8. Quarta posizione per Oscar Piastri con un distacco di 9.7, quinta per Charles Leclerc a 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Battaglia dura con Russell. Io ho attaccato, ma lui mi ha spinto fuori…”
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