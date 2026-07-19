Antonela Roccuzzo e Lionel Messi si sono conosciuti da bambini, grazie all’amicizia tra Messi e il cugino di lei. Messi ha dichiarato di conoscere Antonela fin dai cinque anni. I due si sono poi sposati in un matrimonio da favola. Roccuzzo è considerata una delle figure più note tra le mogli di calciatori ai Mondiali 2026.

I due si conoscono fin da bambini - grazie all'amicizia tra Messi e Lucas Scaglia, cugino di Antonela - e il loro amore era scritto nel destino. «Conosco Antonella da quando avevo cinque anni», ha raccontato il più volte Pallone d’Oro. «È la cugina del mio miglior amico, l’ho vista crescere e lei altrettanto. Insomma, non ho mai avuto dubbi: è lei la donna della mia vita. È lei il mio talismano». Quando Lionel aveva 8 anni e Antonela Roccuzzo 9, in una romantica lettera lui le aveva scritto: «Un giorno sarai mia moglie». Così è stato. I due sono cresciuti insieme a Rosario, in Argentina. Poi lui volò in Spagna, astro emergente del Barcelona. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Antonela Roccuzzo, chi è la moglie di Lionel Messi (regina delle wags ai Mondiali 2026): dalla dichiarazione d'amore quando erano bambini al matrimonio da favola

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EL REGALO DE ANTONELLA ROCUZZO a MESSI por EL DIA DEL PADRE ¡QUE LO HACE LLORAR!

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#AntonelaRoccuzzo, 38 anni, è nata a Rosario e ha costruito con Lionel Messi una famiglia con tre figli. Dall’incontro da bambini alle nozze del 2017, oggi lavora come modella, influencer e ambasciatrice di marchi internazionali. x.com

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