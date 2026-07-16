Lionel Messi chi è la moglie Antonela Roccuzzo?

Antonela Roccuzzo, moglie di Lionel Messi, ha una carriera nel settore della moda. È madre di tre figli e si trova spesso nelle tribune durante le partite, dove le compagne dei calciatori sono diventate figure di rilievo. Durante i Mondiali 2026, l’attenzione si concentra sia sui giocatori che sui loro accompagnatori.

Antonela Roccuzzo, moglie di Lionel Messi e mamma dei suoi tre figli, ha costruito la sua carriera nel mondo della moda. C’è chi segue i Mondiali 2026 per le giocate dei campioni e chi, invece, non perde di vista le tribune, dove le compagne dei calciatori sono ormai protagoniste tanto quanto i loro partner. Tra tutte spicca Antonela Roccuzzo, moglie di Lionel Messi, presenza fissa sugli spalti durante il cammino dell’Argentina verso la finale. Elegante, riservata e amatissima dai tifosi argentini, Antonela è diventata negli anni una delle Wags più celebri al mondo. Ma dietro l’immagine della moglie del campione c’è una donna che ha costruito una carriera di successo tra moda, imprenditoria e social network. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Who Is Lionel Messi's Wife The Untold Story of Antonela Roccuzzo

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